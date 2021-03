Arrestato in Grecia pericoloso latitante mafioso (Di lunedì 22 marzo 2021) Nella mattinata di oggi, su attivazione dei Carabinieri di Messina, la Polizia greca ha Arrestato nei pressi della città di Larissa (Grecia), il latitante di mafia Mario Giulio Calderone classe 1957, elemento di spicco della famiglia mafiosa dei “barcellonesi” ed inserito dal 2016, nell’elenco dei “latitanti pericolosi” redatto dal Gruppo Integrato Interforze per la ricerca dei Latitanti (G.I.I.R.L.) del Ministero dell’Interno. Calderone era latitante da oltre dieci anni, in quanto colpito da una condanna definitiva per il reato di associazione di tipo mafioso, poiché riconosciuto organico alla famiglia mafiosa dei barcellonesi, operante a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e sul versante tirrenico della provincia di Messina, formazione criminale storicamente collegata a cosa nostra palermitana e ... Leggi su forzearmatenews (Di lunedì 22 marzo 2021) Nella mattinata di oggi, su attivazione dei Carabinieri di Messina, la Polizia greca hanei pressi della città di Larissa (), ildi mafia Mario Giulio Calderone classe 1957, elemento di spicco della famiglia mafiosa dei “barcellonesi” ed inserito dal 2016, nell’elenco dei “latitanti pericolosi” redatto dal Gruppo Integrato Interforze per la ricerca dei Latitanti (G.I.I.R.L.) del Ministero dell’Interno. Calderone erada oltre dieci anni, in quanto colpito da una condanna definitiva per il reato di associazione di tipo, poiché riconosciuto organico alla famiglia mafiosa dei barcellonesi, operante a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e sul versante tirrenico della provincia di Messina, formazione criminale storicamente collegata a cosa nostra palermitana e ...

