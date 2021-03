Andrea Scanzi vaccinato, è polemica: “Volevo dare un messaggio” (Di lunedì 22 marzo 2021) Fa discutere sui social il post del giornalista del Fatto, Andrea Scanzi, nel quale ha fatto sapere di essere stato vaccinato in Toscana con Astrazeneca. "Dopo l'ordinanza del generale Figliuolo di lunedì scorso - ha scritto Scanzi su Facebook -, che ribadiva di dover usare a fine giornata tutte le dosi a qualsiasi costo e di non sprecarne neanche mezza, ho detto al mio medico di base che ero disponibile a mettermi “in panchina”. Nel mio caso, essendo figlio unico e "caregiver familiare" avendo due genitori nella categoria "fragili", avrei comunque potuto vaccinarmi grazie a un'ordinanza regionale. Ma mi sono comunque iscritto anche nella lista, fino a ieri "solo" verbale e non online, dei panchinari del vaccino. Tutto regolare, tutto alla luce del sole".Le proteste di molti utentiLa rivelazione ha provocato diverse ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 22 marzo 2021) Fa discutere sui social il post del giornalista del Fatto,, nel quale ha fatto sapere di essere statoin Toscana con Astrazeneca. "Dopo l'ordinanza del generale Figliuolo di lunedì scorso - ha scrittosu Facebook -, che ribadiva di dover usare a fine giornata tutte le dosi a qualsiasi costo e di non sprecarne neanche mezza, ho detto al mio medico di base che ero disponibile a mettermi “in panchina”. Nel mio caso, essendo figlio unico e "caregiver familiare" avendo due genitori nella categoria "fragili", avrei comunque potuto vaccinarmi grazie a un'ordinanza regionale. Ma mi sono comunque iscritto anche nella lista, fino a ieri "solo" verbale e non online, dei panchinari del vaccino. Tutto regolare, tutto alla luce del sole".Le proteste di molti utentiLa rivelazione ha provocato diverse ...

Advertising

piersileri : È doveroso che le Asl abbiano liste di riserva per non dover buttare dosi di vaccino in avanzo. Venerdì scorso, gio… - ferrazza : Andrea Scanzi si è vaccinato. Mario Draghi no. Non è normale. - tpi : Andrea Scanzi si vaccina al centro affari di Arezzo, grazie a una lista di riserve vaccinali. Ma quella lista in To… - enricopaoli1 : #AndreaScanzi Scanzi vaccinato 'perché ha i genitori fragili'? @_DAGOSPIA_ lo smaschera: 'Ecco dov'era mentre ins… - ForzaInter : RT @chedisagio: 'Sapete dove era ieri Andrea Scanzi? All’Hotel Palace di Merano, dove va ogni anno a fare una settimana di “detox rigoroso”… -