Amici 20, Lucio Presta non ci sta: attacco al vetriolo (Di lunedì 22 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Amici 20, il pubblico nello studio di Maria De Filippi fa scoppiare il caso, su Twitter lo sfogo di Lucio Presta: ecco cosa è successo. Sabato 20 marzo 2021 è andata in onda la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, la trasmissione ha registrato un boom di ascolti, ennesimo colpaccio per

