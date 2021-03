Volley | Playoff A1 Femminile 2021 | Scandicci vince con un netto 3-0 a Bergamo

(Di domenica 21 marzo 2021) La Savino Del Benein tre set (18-25, 17-25, 23-25) contro la Zanettinella gara di andata degli ottavi di finale deiSerie A12020/. La formazione toscana conquista nettamente i primi due set, poi un leggero calo di rendimento favorisce la reazione delle rossoblù che però nel finale sono meno lucide, non riuscendo ad allungare la partita. Le ragazze di coach Barbolini non tradiscono dunque le aspettative della vigilia e conquistano un importante successo in vista della gara di ritorno in casa che assegnerà il pass per i quarti di finale. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL PROGRAMMA DEGLI OTTAVI DI ANDATA DEIIL PROGRAMMA COMPLETO DEISCUDETTO ...

DIRETTA PERUGIA MILANO (RISULTATO 0 - 0) SI COMINCIA! Sta per cominciare Perugia Milano, decisiva gara - 3 dei quartidella Superlega di, dunque diamo spazio anche alle dichiarazioni di alcuni protagonisti dell'Allianz Milano dopo gara - 2 di domenica scorsa. Il capitano Matteo Piano si era espresso ...Scatterà dalla Toscana, per la precisione dal palazzetto dello sport di Scandicci (vista l'indisponibilità del Mandela Forum), la corsa della Delta Despar Trentino neidi serie A1, traguardo conquistato con pieno merito dal sestetto di Matteo Bertini grazie ad un'ottima regular season chiusa in ottava posizione con una salvezza conquistata con largo anticipo.La Savino Del Bene Scandicci vince in tre set (18-25, 17-25, 23-25) contro la Zanetti Bergamo nella gara di andata degli ottavi di finale dei Playoff Serie A1 Femminile 2020/2021. La formazione ...VERO VOLLEY MONZA-TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA 3-2 È un sabato indimenticabile per la Vero Volley Monza: per la prima volta nella storia del consorzio monzese la prima squadra si è qualifica ...