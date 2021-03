Violenza contro le donne | la Turchia lascia la Convenzione di Istanbul

(Di domenica 21 marzo 2021) Lasi ritirerà dalladel Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lottalanei confronti dellee ladomestica, nota anche comedi. Lo ha annunciato il governo presieduto da Erdogan, lo stesso che aveva firmato per primo il documento nel 2011. Il presidente turco ha reso ufficiale il ritiro con un decreto presidenziale che secondo alcuni risponde all’esigenza di ingraziarsi la base più conservatrice dell’elettorato, quella ancora legata a un concetto di Islam più radicale. La notizia ha scatenato diverse proteste nella capitale, con centinaia diche sono scese in piazza a manifestareun provvedimento che porta il Paese a fare notevoli ...

amnestyitalia : ?? ULTIM'ORA #Turchia Il presidente Erdogan ha dichiarato che la Turchia si è ritirata dalla Convenzione di Istanbul… - meb : Una pessima notizia: la #Turchia lascia la convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne. Ogni passo indie… - lauraboldrini : La #Turchia lascia la Convenzione di #Istanbul contro la violenza di genere con motivazioni farneticanti. Un att…

