Verona | Paro | «Abbiamo preso due gol su due episodi un po’ strani»

Matteo Paro ha parlato nel post partita di Hellas Verona-Atalanta ai microfoni di DAZN. Queste le sue Parole Matteo Paro ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match contro l'Atalanta. Queste le Parole del vice allenatore dell'Hellas Verona. MATCH – «Loro soprattutto nel primo tempo sono stati più bravi di noi, sapevamo fosse una partita di scontri fisici. Nella ripresa Abbiamo fatto un po' meglio, dispiace perché Abbiamo preso due gol su due episodi un po' strani. Sicuramente nel primo tempo sono stati più brillanti di noi. Noi sapevamo che l'Atalanta ha valori fisici e qualità dei giocatori elevati, potevamo fare meglio soprattutto nel primo tempo con un po' di cattiveria in più.

