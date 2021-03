Valentino Rossi | «Con il Covid per la prima volta mi sono sentito un appestato»

(Di domenica 21 marzo 2021) Su Repubblica un’intervista a. Racconta la sua esperienza con il, cosa gli ha lasciato. «Io l’ho fatto, il: è stata dura, per lain vita mia sentirmi come un». E racconta come è iniziata. «La domenica di Le Mans torno qui e vado a mangiare una pizza. Incontro questo ragazzo di Milano, ci conosciamo da tanto. È felice, mi racconta, “perché in città è un inferno ma miappena arrivati i risultati del tampone: negativo”. Non so neanche se l’ho abbracciato o gli ho solo dato la mano. Però 2 giorni dopo mi telefona, ha un po’ di febbre: ahia, penso. Altri 2 giorni e mi sveglio con un mal di schiena bestiale e la temperatura alta. Alè, è andata». Un’esperienza dura. «È stata dura perché ero isolato da ...

