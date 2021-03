Una Vita, anticipazioni: i residenti di Acacias umiliano e cacciano Ursula dal quartiere (Di domenica 21 marzo 2021) Una Vita La guerra tra Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) e Genoveva Salmeron (Clara Garrido) non accennerà a diminuire. Negli episodi di Una Vita in onda nei prossimi giorni, Genoveva avvierà un terribile piano ai danni di Ursula, svelando alla domestica Agustina (Pilar Barrera) che è stata la donna a corrompere il dottor Maduro affinché le facesse credere che stava per morire e spingerla, successivamente, a tentare il suicidio. A quel punto, Agustina si sentirà tradita dalla Dicenta e rivelerà la sua cattiva azione a tutti i vicini, che reagiranno umiliando la nemica in piena calle Acacias al fine di cacciarla dal quartiere. Questa settimana, la soap andrà in onda anche di sabato. Ecco le anticipazioni dal 21 al 27 marzo 2021. Una Vita: ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 21 marzo 2021) UnaLa guerra traDicenta (Montse Alcoverro) e Genoveva Salmeron (Clara Garrido) non accennerà a diminuire. Negli episodi di Unain onda nei prossimi giorni, Genoveva avvierà un terribile piano ai danni di, svelando alla domestica Agustina (Pilar Barrera) che è stata la donna a corrompere il dottor Maduro affinché le facesse credere che stava per morire e spingerla, successivamente, a tentare il suicidio. A quel punto, Agustina si sentirà tradita dalla Dicenta e rivelerà la sua cattiva azione a tutti i vicini, che reagiranno umiliando la nemica in piena calleal fine di cacciarla dal. Questa settimana, la soap andrà in onda anche di sabato. Ecco ledal 21 al 27 marzo 2021. Una: ...

