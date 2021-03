Turchia: Grandi (Verdi), 'Inoridditi per abbandono Convenzione Istanbul' (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Siamo inorriditi alla notizia che il governo turco di Ankara abbia deciso di lasciare la Convenzione di Istanbul, trattato sottoscritto nel 2011, per prevenire e combattere la violenza contro le donne". Lo afferma a co-portavoce dei Verdi Elena Grandi. "Come donne e uomini Verdi, siamo vicine e vicini -aggiunge- alle donne turche, ci uniamo a loro a ogni forma di protesta nei confronti di una decisione che viola i più basilari diritti della donna". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Siamo inorriditi alla notizia che il governo turco di Ankara abbia deciso di lasciare ladi, trattato sottoscritto nel 2011, per prevenire e combattere la violenza contro le donne". Lo afferma a co-portavoce deiElena. "Come donne e uomini, siamo vicine e vicini -aggiunge- alle donne turche, ci uniamo a loro a ogni forma di protesta nei confronti di una decisione che viola i più basilari diritti della donna".

In Turchia il presidente talebano Erdogan impone il patriarcato islamista. Il “Sultano” talebano all’attacco delle donne. In nome di un patriarcato islamista da dittatura della sharia. Il governo turco ha annunciato che si ritirerà dalla Convenzione del Consiglio d’Europa su ...

