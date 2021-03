Tottenham | Mourinho | “Io difensivista? Posso essere accusato solo di aver messo troppi attaccanti…”

(Di domenica 21 marzo 2021) L'allenatore delJoseha respinto l'analisi di molti critici che sostengono che i londinesi esprimono un calcio difensivo. “Non ha senso pensare che stiamo adottando un approccio cauto nelle partite importanti. Contro l'Arsenal come nella partita contro il Crystal Palace siamo stati sempre offensivi. Nel derby del nord di Londra, c'era uncentrocampista difensivo in campo: Pierre-Emile Høybjerg. La formazione di partenza comprendeva anche Gareth Bale, Tanguy Ndombele, Lucas Moura, Son Heung Min e Harry Kane. Quindi non capisco tali affermazioni. Entrambe le partite hanno avuto gli stessi giocatori, lo stesso programma, lo stesso obiettivo. Finivano diversamente? Sì. Ma siamo onesti: se mi potete imputare qualcosa, è che ho schieratogiocatori offensivi ”, riporta Sky Sports. Il ...

Alle 20.30 , poi, tocca ad Aston Villa -, recupero del 18esimo turno: gli Spurs divogliono rialzarsi dopo il ko nel derby con l'Arsenal e l'eliminazione shock in Europa League ...Commenta per primo Secondo il Times il ko contro la Dinamo Zagabria ha lasciato il segno in casa: il patron Daniel Levy pensa all'esonero di José. Per sostituirlo in pole c'è Julian Nagelsmann .