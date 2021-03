Stasera in tv, Pirati dei Caraibi, la maledizione del forziere fantasma: gli errori che non conoscevi (Di lunedì 22 marzo 2021) Domenica 21 marzo su Italia 1 alle 21.15 in onda ' Pirati dei Caraibi : la maledizione del forziere fantasma'. Secondo capitolo della saga che vede protagonista Jack Sparrow (Johnny Depp). Anche ... Leggi su leggo (Di lunedì 22 marzo 2021) Domenica 21 marzo su Italia 1 alle 21.15 in onda 'dei: ladel'. Secondo capitolo della saga che vede protagonista Jack Sparrow (Johnny Depp). Anche ...

Advertising

teambingsman : non io che scopro che stasera c'era pirati dei caraibi e me lo sono perso, ora sono molto triste - stancadiviveree : non ditemi che stasera c’erano i pirati dei caraibi - imagirlinhell : Io che non capisco perché stasera qui tutti stiano parlando di 'pirati dei caraibi'?? - FCiboddo : RT @iloveprelemi: Pier stasera sto rinunciando alla saga pirati dei Caraibi x te... quindi mi raccomando... mostrati in turr il tuo splendo… - iloveprelemi : Pier stasera sto rinunciando alla saga pirati dei Caraibi x te... quindi mi raccomando... mostrati in turr il tuo splendore ??#teampier -