Sputnik sperimentato a Roma, Vaia (Spallanzani): 'Vogliamo capire se ferma le varianti' (Di domenica 21 marzo 2021) 'Il vaccino deve essere sicuro ed efficace, non importa dove viene prodotto. La scienza deve essere neutra. Per questo, esclusivamente attraverso i canali diplomatici, ci siamo messi in contatto con ... Leggi su leggo (Di domenica 21 marzo 2021) 'Il vaccino deve essere sicuro ed efficace, non importa dove viene prodotto. La scienza deve essere neutra. Per questo, esclusivamente attraverso i canali diplomatici, ci siamo messi in contatto con ...

Ultime Notizie dalla rete : Sputnik sperimentato Sputnik sperimentato a Roma, Vaia (Spallanzani): 'Vogliamo capire se ferma le varianti' In che modo si andrà alla collaborazione con Sputnik V? 'Il piano è rivaccinare una parte di volontari, oltre che con il placebo, sempre con Reithera che ha un adenovirus del gorilla, un'altra parte ...

Vaccini, allo Spallanzani sarà sperimentato lo Sputnik Roma - "Tra qualche giorno verrà stipulato un primo accordo con l'istituto Spallanzani per una sperimentazione in forma scientifica con il vaccino Sputnik, in attesa ovviamente dell'autorizzazione formale dell'Ema per quanto riguarda lo studio sulle varianti". Lo ha annunciato il presidente della Regione, Nicola Zingaretti durante una visita all'...

