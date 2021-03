Sampdoria-Torino | Ranieri | “Dobbiamo finire nella parte sinistra della classifica Futuro? C’è tempo”

Leggi su sportface

(Di domenica 21 marzo 2021) “Abbiamo vinto e abbiamo fatto il massimo per non subire gol, quindi siamo contenti doppiamente. Ilnon era un avversario facile, era reduce da un exploit e sapevamo avrebbero messo tanti pallone in area. Sapevamo che sarebbe stata una lotta continua in area di rigore.? Abbiamo fatto una primabella, poi abbiamo iniziato a non fare punti. Mi piace soffermarmi sulla determinazione, mi sarebbe dispiaciuto sporcare tutto con una secondaanonima., abbiamo tutti i requisiti“. Così Claudioai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria di misurasuacontro il...