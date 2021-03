Prosegue il successo per ' Verissimo' | leader assoluto di fascia

Advertising

reteabruzzocom : MONUMENTO DEDICATO A GIRARDENGO, PROSEGUE CON SUCCESSO LA RACCOLTA FONDI - TuttoPisa : Dopo l'anticipo a reti bianche tra Ascoli e Cremonese, e con la sfida tra Pordenone e Pisa rinviata a causa dei con… - _PuntoZip_ : FRANCESCA MICHIELIN – Prosegue il successo del podcast “MASCHIACCI”: Ospite della nuova puntata MAURA LATINI - CeccarelliL_ : FRANCESCA MICHIELIN – Prosegue il successo del podcast “MASCHIACCI”: Ospite della nuova puntata MAURA LATINI - MMastrantuono : RT @BlogSocialTv1: IL CAFFE’ DI RAI1: PROSEGUE IL SUCCESSO DEL FORMAT @pinostra @RobiAmmendola @RaiUno @StefanoColetta2 -

Ultime Notizie dalla rete : Prosegue successo

TGCOM

ilper 'Verissimo' , che con 2.891.000 spettatori totali, share del 18,57% (18,69% di share sul target commerciale, 20,14% sui 15 - 34enni) è leader assoluto di fascia. 'Verissimo ...'Per il nostro territorio -il sindaco - sarebbe manna dal cielo, pure in termini di turismo. Il comune è a cinque chilometri da Isernia, dove c'è uno splendido museo paleolitico, sarebbe ...Nelle puntate in onda dal 22 al 26 marzo Adelaide riceve una lettera da Marta in cui la moglie di Conti le rivela del suo tradimento con Dante ...Prosegue il successo per "Verissimo", che con 2.891.000 spettatori totali, share del 18,57% (18,69% di share sul target commerciale, 20,14% sui 15-34enni) è leader assoluto di fascia. "Verissimo giri ...