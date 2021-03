Prenotazioni vaccini, il sistema va in tilt e Regione Lombardia se la prende con se stessa (Di domenica 21 marzo 2021) La storia infinita della gestione del Covid-19 in Lombardia continua a riservare sorprese, purtroppo non positive. Il suo ultimo capitolo vede la Vicepresidente della Regione Letizia Moratti, subentrata a Giulio Gallera nel ruolo di assessore al Welfare, definire “inadeguata” Aria (l’azienda per gli acquisti della Regione Lombardia) ed attribuirle le colpe dei problemi con i vaccini! Uno strappo istituzionale notevole, che oltretutto segue di pochi giorni l’analogo attacco di Guido Bertolaso: chiamato da Regione Lombardia proprio per gestire la campagna vaccinale, aveva dato ad Aria la colpa delle lunghe code davanti all’ospedale Niguarda di Milano. Ovviamente non è da escludere che qualche problema effettivamente ci sia, visto che in passato abbiamo riportato dei ... Leggi su tpi (Di domenica 21 marzo 2021) La storia infinita della gestione del Covid-19 incontinua a riservare sorprese, purtroppo non positive. Il suo ultimo capitolo vede la Vicepresidente dellaLetizia Moratti, subentrata a Giulio Gallera nel ruolo di assessore al Welfare, definire “inadeguata” Aria (l’azienda per gli acquisti della) ed attribuirle le colpe dei problemi con i! Uno strappo istituzionale notevole, che oltretutto segue di pochi giorni l’analogo attacco di Guido Bertolaso: chiamato daproprio per gestire la campagna vaccinale, aveva dato ad Aria la colpa delle lunghe code davanti all’ospedale Niguarda di Milano. Ovviamente non è da escludere che qualche problema effettivamente ci sia, visto che in passato abbiamo riportato dei ...

