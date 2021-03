Pellegrini: “Doveva essere la partita della nostra ambizione e invece è andata male” (Di lunedì 22 marzo 2021) Il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, a Roma TV, ha commentato il ko contro il Napoli in campionato. Queste le sue parole: “Non mi sento di dire che non ci sia stato l’atteggiamento giusto, analizzando il primo tempo ci siamo abbassati troppo e loro hanno mostrato qualità. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio”. Solo mentalità o è un problema anche tattico?“Quello che posso assicurare è che, parlando a nome di tutti i miei compagni, è stata preparata una partita per dimostrare le nostre ambizioni. Non è andata bene, nel primo tempo ci siamo abbassati troppo e abbiamo permesso al Napoli di metterci in difficoltà. Nel secondo tempo è stato diverso ma non è servito a niente”. Giocare bassi non è stata una scelta?“Noi abbiamo preparato la partita non pressando alto, ma dobbiamo capire che ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 marzo 2021) Il capitanoRoma, Lorenzo, a Roma TV, ha commentato il ko contro il Napoli in campionato. Queste le sue parole: “Non mi sento di dire che non ci sia stato l’atteggiamento giusto, analizzando il primo tempo ci siamo abbassati troppo e loro hanno mostrato qualità. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio”. Solo mentalità o è un problema anche tattico?“Quello che posso assicurare è che, parlando a nome di tutti i miei compagni, è stata preparata unaper dimostrare le nostre ambizioni. Non èbene, nel primo tempo ci siamo abbassati troppo e abbiamo permesso al Napoli di metterci in difficoltà. Nel secondo tempo è stato diverso ma non è servito a niente”. Giocare bassi non è stata una scelta?“Noi abbiamo preparato lanon pressando alto, ma dobbiamo capire che ...

