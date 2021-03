**Pd: blitz Letta spiazza gruppi, chat infuocate 'e ora che si fa?'** (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - L'intervista di Enrico Letta è esplosa come una bomba nelle chat dei parlamentari Pd sin da questa mattina. "Hai visto? E ora, che si fa?", è la domanda che corre tra deputati e senatori dem spiazzati dal blitz del segretario. Letta oggi, nella sua prima intervista ad un quotidiano, dice che i due capigruppo di Camera e Senato dovranno essere donne. Lo dice al Tirreno, che è lo storico quotidiano della sua regione ma -si fa notare- che è anche quella di Andrea Marcucci. E l'intervista esce anche in un'altro quotidiano del gruppo, la Gazzetta di Reggio Emilia: a casa di Graziano Delrio, insomma. L'ipotesi di un cambio era nell'aria da giorni. Ora le indiscrezioni sono diventate una richiesta esplicita di Letta. E i gruppi -le assemblee sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - L'intervista di Enricoè esplosa come una bomba nelledei parlamentari Pd sin da questa mattina. "Hai visto? E ora, che si fa?", è la domanda che corre tra deputati e senatori demti daldel segretario.oggi, nella sua prima intervista ad un quotidiano, dice che i due capigruppo di Camera e Senato dovranno essere donne. Lo dice al Tirreno, che è lo storico quotidiano della sua regione ma -si fa notare- che è anche quella di Andrea Marcucci. E l'intervista esce anche in un'altro quotidiano del gruppo, la Gazzetta di Reggio Emilia: a casa di Graziano Delrio, insomma. L'ipotesi di un cambio era nell'aria da giorni. Ora le indiscrezioni sono diventate una richiesta esplicita di. E i-le assemblee sono ...

Advertising

TV7Benevento : **Pd: blitz Letta spiazza gruppi, chat infuocate 'e ora che si fa?'** (2)... - TV7Benevento : **Pd: blitz Letta spiazza gruppi, chat infuocate 'e ora che si fa?'**... - GuadagnoRaffae2 : RT @janavel7: Quindi il giorno dopo averlo eletto segretario (all'unanimità) qualche capocorrente Pd ha provato a imporre a Letta con un bl… - MCapisani : Se questa non è una sottile vendetta... #LettaSegretario #Renzi #ItaliaViva #PD via @LaStampa IL SOTTI-LETTA HA F… - martinoloiacono : Leggendo gli articoli su Letta si nota che la stampa ha crede in una rifondazione del Pd. Blitz, riforme e cambi di passo. Staremo a vedere. -