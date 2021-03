Pagelle Fiorentina-Milan 2-3 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

(Di domenica 21 marzo 2021) Ledi2-3 con iai protagonisti e ildel match della ventottesima giornata di. Al Franchi partita pazza con il gol di Ibrahimovic in apertura, il pareggio con la punizione di Pulgar, il ribaltone firmato Ribery e poi le reti di Brahim Diaz e Calhanoglu per la vittoria dei rossoneri. Di seguito iai protagonisti. GLI HIGHLIGHTS(4-4-2): Dragowski 6 (44? Terracciano 6); Caceres 6.5, Milenkovic 5.5, Pezzella 5.5, Martinez Quarta 5 (79? Kouame 5.5); Eysseric 6, Pulgar 6.5 (79? Callejon sv), Castrovilli 5.5 (71? Venuti 5,5), Bonaventura 5.5; Ribery 6.5, Vlahovic 6. A disposizione: Rosati, Barreca, Biraghi, Malcuit, Montiel, Maxi Olivera, Borja ...

