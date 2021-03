Meteorite avvistato nei cieli italiani: “Un frammento potrebbe essere caduto in Molise” (Di domenica 21 marzo 2021) Una porzione di Meteorite transitato nei cieli italiani e del peso di circa 1 Kg sarebbe caduta in un minuscolo paesino del Molise. Le autorità chiedono alla popolazione di non toccarlo qualora dovessero trovarlo Sembra un racconto di fantascienza ma è tutto vero e riguarda niente meno che il Molise. Qui sarebbe caduto, a detta L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 21 marzo 2021) Una porzione ditransitato neie del peso di circa 1 Kg sarebbe caduta in un minuscolo paesino del. Le autorità chiedono alla popolazione di non toccarlo qualora dovessero trovarlo Sembra un racconto di fantascienza ma è tutto vero e riguarda niente meno che il. Qui sarebbe, a detta L'articolo NewNotizie.it.

