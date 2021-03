(Di domenica 21 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Mi pare che ci sia molta, intanto sulle priorità. Quando leggo che più di metà degli over 80 non ha ricevuto il vaccino vuol dire che c’è qualcosa che non va”. Lo ha detto a “Live-Non è la D’Urso”, su Canale 5, il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia, in merito alla campagna vaccinale.“Si doveva partire dai più anziani e dai più fragili, invece si è proceduto con altri criteri. Leggo che è stato vaccinato Andrea Scanzi, giornalista di 46 anni…”, ha spiegato, che ha aggiunto: “Si doveva spingere anche sulla vaccinazione domiciliare per gli anziani”.Il leader di Fdi ha parlato anche dell’Unione Europea: “Se esiste e chiede quello che chiede, su alcune cose dovrebbe mostrarsi utile. Quello deiera uno di questi temi, ma purtroppo abbiamo visto ...

Advertising

nestquotidiano : Meloni “Sui vaccini c’è confusione, dall’Ue incapacità e lentezza” - IlModeratoreWeb : Meloni “Sui vaccini c’è confusione, dall’Ue incapacità e lentezza” - - CorriereCitta : Meloni “Sui vaccini c’è confusione, dall’Ue incapacità e lentezza” - IlZebraapois : Salvini e Meloni non trovano l'accordo sui candidati delle - achene_paolo : RT @Storace: Non fate incazzare il #CavaliereNero, che' di storia della #destra italiana ne sa assai. Altro che sbraitare sui #social se a… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni Sui

Pervaccini da parte di Bruxelles 'c'è stata lentezza, ci sono stati accordi segreti. Una Ue che nella migliore delle ipotesi è stata incapace e nella peggiore sottomessa agli interessi ...Le divisioni nel centrodestra? Basta un vertice di mezz' ora per risolvere tutto, diamoci un appuntamento subito e smettiamola con lo stillicidiogiornali'. All'indomani Draghi ha detto: 'Quest' ...Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Sui vaccini "vedo molta confusione, intanto sulle priorità nell'assegnazione delle vaccinazioni. Quando leggo che più della metà degli over 80 non ha ricevuto ...ROMA (ITALPRESS) – “Mi pare che ci sia molta confusione, intanto sulle priorità. Quando leggo che più di metà degli over 80 non ha ricevuto il vaccino vuol dire che c’è qualcosa che non va”. Lo ha det ...