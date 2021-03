Leonardo | il genio secondo Aidan Turner | ' Il genio del Rinascimento | moderno come noi' Su Rai 1 dal 22 marzo 2021

(Di domenica 21 marzo 2021) Potrebbe diventare il prossimo James Bond , ma per il momento presta il viso ad uno dei geni delitaliano. È il 37enne irlandese, già volto tv famoso per Poldark , vincitore ...

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo genio

la Repubblica

ha subìto un processo per sodomia, un aspetto ampiamente raccontato nella serie. Quanto è importante che se ne parli? 'Anche se non abbiamo molti dettagli sulla sua vita, quest'aspetto era ...Martedì sera, su Rai1, prende infatti il via la nuova serie tv, dedicata al grandedell'arte, e lei interpreterà la sua musa ispiratrice Caterina da Cremona. Ospite a Domenica In , l'...Potrebbe diventare il prossimo James Bond, ma per il momento presta il viso ad uno dei geni del Rinascimento italiano. È il 37enne irlandese Aidan Turner, già volto tv famoso ...Leonardo sbarca su Rai 1 con 4 puntate: vi raccontiamo tutto quello che c'è da sapere sulla nuova serie evento ...