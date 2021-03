Juve - Benevento 0 - 1: tabellino, statistiche e marcatori (Di domenica 21 marzo 2021) TORINO - Colpo esterno del Benevento che passa di misura sul campo della Juventus : la partita viene decisa da una rete di Gaich nella ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 21 marzo 2021) TORINO - Colpo esterno delche passa di misura sul campo dellantus : la partita viene decisa da una rete di Gaich nella ...

Advertising

juventusfc : SI PARTE! KICK-OFF! Forza bianconeri, uniti anche oggi! #FINOALLAFINE! Live ?? - juventusfc : E' arrivato Mister @Pirlo_official Le sue parole LIVE ?? - JuventusTV : «La gara di oggi pesa come tutte le partite da qui alla fine. Dobbiamo scendere in campo con la voglia di vincere e… - dario_caserini : @AlighieriEl @pino_ferrara81 @massimozampini Io penso che quando perdi con il Benevento giocando così non devi nemm… - paoloangeloRF : Il clamoroso errore di Arthur. FOTO -