Il prossimo allenatore del Napoli dovrà avere un ingaggio in linea con i bilanci pandemia

Il prossimo allenatore del Napoli sarà il primo ingaggiato in tempi di pandemia. La speranza è che la vita possa tornare al più presto a una parvenza di normalità, ma molto probabilmente il successore di Gattuso sarà presentato quando l'Italia – e non solo l'Italia – sarà ancora alle prese col virus. Quindi in condizioni complesse anche dal punto di vista economico-finanziario. Ed è un concetto che va al di là della qualificazione in Champions che è importante per la società, per dirla con termini contemporanei "è un ristoro". Detto questo, cambia poco. I club continuano a dover fare i conti con la mancanza di incassi, con le difficoltà degli sponsor e ciononostante – grazie all'ancora di salvataggio dei diritti tv – continuano a pagare più o meno regolarmente gli stipendi. Ma non possono consentirsi il lusso di ...

