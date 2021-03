Highlights e gol West Ham-Arsenal 3-3, Premier League 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 21 marzo 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di West Ham-Arsenal, match valido per la ventinovesima giornata di Premier League 2020/2021. Pazzesca rimonta dei Gunners, sotto per 3-0 per effetto dei gol di Lingard, Bowen e Soucek. Quest’ultimo fa autogol, autorete anche di Dawson e a dieci dalla fine Lacazette pareggia i conti. In alto le immagini salienti della sfida dell’Olympic Stadium. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 marzo 2021) Ilcon glie i gol diHam-, match valido per la ventinovesima giornata di. Pazzesca rimonta dei Gunners, sotto per 3-0 per effetto dei gol di Lingard, Bowen e Soucek. Quest’ultimo fa autogol, autorete anche di Dawson e a dieci dalla fine Lacazette pareggia i conti. In alto le immagini salienti della sfida dell’Olympic Stadium. SportFace.

Advertising

Inter_Women : ?? | HIGHLIGHTS Nonostante il ko, ripartiamo da questi tre (splendidi) gol ?? @beatricemerlo6 ?? #Tarenzi… - sportli26181512 : Hertha-Leverkusen 3-0: Nel match valevole per la ventiseiesima giornata della Bundesliga, netto successo dell'Herth… - AngoloNews2018 : Highlights Hellas Verona-Atalanta 0-2: Video Gol 28ª Giornata di Serie A - filadelfo72 : Highlights Hellas Verona-Atalanta 0-2: Video Gol 28ª Giornata di Serie A - sportli26181512 : Brest-Angers 0-0: Pareggio per il Brest contro l'Angers. Il match valevole per la trentesima giornata della Ligue 1… -