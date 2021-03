Fondazione San Carlo senza scelta: prolungata la cassa integrazione. Addetti in rivolta (Di domenica 21 marzo 2021) “I lavoratori della Fondazione Teatro San Carlo sono pronti a mettere in atto forme di protesta dopo la richiesta di altre 12 settimane di cassa integrazione. E’ quanto emerso dopo il confronto con tutte le maestranze del Teatro San Carlo”. Lo rende noto Alessandra Tommasini, segretario Slc Cgil Napoli. “La richiesta di cassa integrazione è prova della cattiva gestione dell’attuale dirigenza. I lavoratori sono preoccupati e sono pronti, in modo coeso e unitario, a portare avanti le proprie rivendicazioni affinché si giunga al coinvolgimento e all’intervento delle istituzioni locali e nazionali”, sottolinea. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 21 marzo 2021) “I lavoratori dellaTeatro Sansono pronti a mettere in atto forme di protesta dopo la richiesta di altre 12 settimane di. E’ quanto emerso dopo il confronto con tutte le maestranze del Teatro San”. Lo rende noto Alessandra Tommasini, segretario Slc Cgil Napoli. “La richiesta diè prova della cattiva gestione dell’attuale dirigenza. I lavoratori sono preoccupati e sono pronti, in modo coeso e unitario, a portare avanti le proprie rivendicazioni affinché si giunga al coinvolgimento e all’intervento delle istituzioni locali e nazionali”, sottolinea. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

