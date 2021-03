Fiorentina-Milan in tv e streaming | dove vederla

(Di domenica 21 marzo 2021) I viola di Prandelli ospitano i rossoneri di Pioli nella 28ª giornata di Serie A:vedereVisto il rinvio di Inter-Sassuolo per Covid, ildi Stefano Pioli prova ad accorciare provvisoriamente il distacco dal vertice della classifica e al contempo a tenere alle proprie spalle la Juventus: ai rossoneri servono 3 punti nella trasferta contro ladi Cesare Prandelli, avversaria del Diavolo in una delle sfide più interessanti della 28ª giornata di Serie A.: la partita si giocherà domenica 21 marzo 2021 nello scenario dello Stadio Artemio Franchi di Firenze, con fischio d’inizio alle ore 18.00. A dirigere il match sarà il signor Marco Guida di Torre Annunziata. I viola si trovano al 14° posto in classifica con 29 punti ...

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Fiorentina - AC Milan ?? Stadio Artemio Franchi ? 18h00 #ForzaMilan ???? - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - GoalItalia : ?? Ibrahimovic dal primo minuto ???? Brahim Diaz preferito a Hauge, Krunic e Castillejo ?? Viola con la sorpresa Eysser… - murieIismo9 : Ok ora proviamo con Fiorentina Milan - ricatti88 : RT @DiMarzio: Le scelte di #Prandelli e #Pioli per #FiorentinaMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Milan

LE PROBABILI FORMAZIONI(4 - 4 - 2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Eysseric, Pulgar, Castrovilli, Bonaventura; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli(4 - 2 - ...LE FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 4 - 1 - 1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ger. Pezzella, Martínez Quarta; Eysseric, Pulgar, Castrovilli, Bonaventura; Ribery; Vlahovic. All. Prandelli(4 - 2 - 3 - 1): G. ...Tutto è pronto al Franchi di Firenze per la gara valevole per il 28esimo turno di Serie A tra Fiorentina e Milan. Ecco le formazioni ufficiali: Fiorentina ...Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan: Prandelli sceglie a sorpresa Eysseric, da decifrare l'assetto tattico. Pioli con Brahim Diaz dal 1'. FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, ...