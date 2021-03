Fiammetta, a 10 anni in dad in mezzo alle montagne tra caprette e natura (Di domenica 21 marzo 2021) Con la chiusura delle scuole in zona rossa, la bambina non poteva rimanere a casa da sola e così il papà la porta con sé al pascolo: 'Quando serve, mi aiuta con gli animali. In fondo sono due ... Leggi su today (Di domenica 21 marzo 2021) Con la chiusura delle scuole in zona rossa, la bambina non poteva rimanere a casa da sola e così il papà la porta con sé al pascolo: 'Quando serve, mi aiuta con gli animali. In fondo sono due ...

Advertising

RaiNews : Fare didattica a distanza a 1.000 metri di altezza, in mezzo alla natura e agli animali. È la storia di Fiammetta,… - fanpage : La piccola Fiammetta segue le lezioni in #dad accanto alle caprette in montagna - marinellafly12 : RT @AdriMCMLXI: Fiammetta a 10 anni in Dad con le caprette in montagna - paoloristori1 : RT @FraBaraghini: Val di Sole, la storia di Fiammetta, 10 anni, che segue il papà sull’alpeggio e fa dad tra 350 capre. Mette i sassolini s… - Herbert403 : RT @AdriMCMLXI: Fiammetta a 10 anni in Dad con le caprette in montagna -