**Dl sostegni: Tajani, 'cambio passo ma non è ancora sufficiente'** (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Con il dl sostegni "c'è stato un cambio di passo, ma non è ancora sufficiente. Già martedì ci sarà una riunione dei capigruppo di Fi con i responsabili dei settori interessati", in vista dei provvedimenti da assumere in vista del "prossimo scostamento di bilancio, di almeno 20 miliardi. C'è moltissimo da fare, bisogna fare di tutto perché ci sia maggiore sostegno, a partire dalle partite Iva, degli artigiani, dei commercianti e dei settori più in difficoltà, il turismo innanzitutto". Lo dice il coordinatore di Fi, Antonio Tajani, intervenendo al Tg4. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Con il dl"c'è stato undi, ma non è. Già martedì ci sarà una riunione dei capigruppo di Fi con i responsabili dei settori interessati", in vista dei provvedimenti da assumere in vista del "prossimo scostamento di bilancio, di almeno 20 miliardi. C'è moltissimo da fare, bisogna fare di tutto perché ci sia maggiore sostegno, a partire dalle partite Iva, degli artigiani, dei commercianti e dei settori più in difficoltà, il turismo innanzitutto". Lo dice il coordinatore di Fi, Antonio, intervenendo al Tg4.

