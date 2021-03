Covid in Campania, al limite gli ospedali: quasi 50 ricoveri in più in un giorno (Di domenica 21 marzo 2021) Non si si arresta la terza ondata in Campania. Nel bollettino di oggi diramato dall’Unità di Crisi sono 1810 i nuovi positivi del giorno a fronte di 16mila tamponi. Il tasso di positività resta stabile, ma a preoccupare è la pressione sul sistema sanitario. In aumento i ricoveri in degenza ordinaria e in terapia intensiva. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 21 marzo 2021) Non si si arresta la terza ondata in. Nel bollettino di oggi diramato dall’Unità di Crisi sono 1810 i nuovi positivi dela fronte di 16mila tamponi. Il tasso di positività resta stabile, ma a preoccupare è la pressione sul sistema sanitario. In aumento iin degenza ordinaria e in terapia intensiva. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

antoguerrera : Caro governatore @VincenzoDeLuca, lei si è fatto vaccinare a dicembre scorso nonostante non fosse in prima linea de… - SkyTG24 : Covid Campania, prorogate fino al 5 aprile chiusure di piazze e parchi - fanpage : #Covid19, restrizioni in vigore fino al 5 aprile in Campania, la nuova ordinanza di Vincenzo De Luca - zazoomblog : Covid in Campania al limite gli ospedali: quasi 50 ricoveri in più in un giorno - #Covid #Campania #limite… - napolista : Campania, il bollettino Covid: 1.810 positivi, tasso al 10,7% Gli esiti dei tamponi antigenici non sono conteggiati… -