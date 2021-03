Ciclismo, «Alfredo per sempre»: Moschetti vince in volata a Sesto Fiorentino (Di domenica 21 marzo 2021) In memoria di Martini, nell' «Alfredo per sempre», Matteo Moschetti, 25 anni, della Trek-Segafredo, ha vinto in volata la prima edizione della gara per professionisti svoltasi tra Firenze e Sesto Fiorentino per onorare la memoria dello storico ct azzurro che era di Sesto. Seconda posizione per lo spagnolo Mikel Aristi (Euskaltel Euskadi) e terza per Samuele Zambelli, in gara con la Nazionale italiana L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 21 marzo 2021) In memoria di Martini, nell' «per», Matteo, 25 anni, della Trek-Segafredo, ha vinto inla prima edizione della gara per professionisti svoltasi tra Firenze eper onorare la memoria dello storico ct azzurro che era di. Seconda posizione per lo spagnolo Mikel Aristi (Euskaltel Euskadi) e terza per Samuele Zambelli, in gara con la Nazionale italiana L'articolo proviene da Firenze Post.

