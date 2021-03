Carlo e Camilla | il post romantico nel primo giorno di primavera

Leggi su vanityfair

«Augurandoti un felice e sano giorno di primavera». Alcuni fiori stretti tra le mani, un sorriso complice che ricorda quello delle coppie che si sono appena conosciute, unite da un amore profondo. Sembrano due fidanzatini ai primi appuntamenti, sono il principe di Galles e la Duchessa di Cornovaglia. È la foto pubblicata da Carlo e Camilla, nel loro profilo Instagram ufficiale Clarence House, per celebrare l'arrivo della primavera. Il ritorno dei colori, dell'armonia. Quella che nelle ultime settimane, dopo l'intervista rilasciata da Harry e Meghan è certamente mancata nei corridoi dei palazzi reali.