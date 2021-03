Andrea Scanzi si fa il vaccino prima degli anziani e delle persone a rischio nella rossa Toscana (Di domenica 21 marzo 2021) “Ho fatto il panchinaro del vaccino, se a fine serata avanza una dose di qualsiasi vaccino, non c’è nessuno che la vuole, non rubo il posto a nessuno e se non la accetto io viene buttata via, chiamatemi. Che sia Moderna, Pfizer o Astrazeneca. Esattamente quello che mi è accaduto stasera…”, ha confessato candidamento su Fb Andrea Scanzi (nella foto, con Alessandro Di Battista). Andrea Scanzi fa il vaccino prima degli ottantenni Il panchinaro del vaccino è lui, il giornalista moralizzatore del “Fatto Quotidiano“, passato in un anno dalla negazione del Covid nel famigerato video in cui insultava chi si stava preoccupando per la pandemia, al salta-lista in Toscana, a svantaggio di ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 21 marzo 2021) “Ho fatto il panchinaro del, se a fine serata avanza una dose di qualsiasi, non c’è nessuno che la vuole, non rubo il posto a nessuno e se non la accetto io viene buttata via, chiamatemi. Che sia Moderna, Pfizer o Astrazeneca. Esattamente quello che mi è accaduto stasera…”, ha confessato candidamento su Fbfoto, con Alessandro Di Battista).fa ilottantenni Il panchinaro delè lui, il giornalista moralizzatore del “Fatto Quotidiano“, passato in un anno dalla negazione del Covid nel famigerato video in cui insultava chi si stava preoccupando per la pandemia, al salta-lista in, a svantaggio di ...

