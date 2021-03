Ammortizzatori | contratto d’espansione | reddito di cittadinanza | i prossimi dossier di Orlando

(Di domenica 21 marzo 2021) Il ministro del Lavoro vuole esser pronto per l’autunno con i nuovi sussidi. Attesi neigiorni i provvedimenti attuativi per sbloccare l’assegno di ricollocazione. Ipotesi di nuove modifiche aldi espansione per gestire ristrutturazione e riorganizzazioni aziendali, anche nelle imprese più piccole. Braccio di ferro suldi

Il Sole 24 ORE

Su quello che si può fare in questo momento di pandemia, il ministro ha detto che servono "nuovisociali. A ogni lavoratore - indipendentemente dal- va dato uno strumento ...Su quello che si può fare in questo momento di pandemia, il ministro ha detto che servono 'nuovisociali. A ogni lavoratore - indipendentemente dal- va dato uno strumento ...Entro l’autunno la riforma degli ammortizzatori Il più complesso ... è intenzionato ad aprire una riflessione sul contratto di espansione, lo strumento per gestire le riorganizzazioni aziendali, ...Il ministro del lavoro dopo le polemiche per il mezzo condono del governo Draghi: "Usare i soldi per aiutare chi ha subito danni dal Covid - piuttosto che chi ha aperto un contenzioso dieci anni fa" ...