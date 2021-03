Amici, Pio e Amedeo ‘provocano’ Stefano De Martino: “Sta per diventare papà”, la sua reazione (Di domenica 21 marzo 2021) Amici, Pio e Amedeo provocano Stefano De Martino: “Sta per diventare papà”, la reazione del conduttore spiazza tutti, ecco come ha risposto. Amici, Pio e Amedeo provocano Stefano De Martino: la sua reazione spiazza tutti, cos’è successoLa prima puntata del serale di Amici è stata davvero imperdibile e soprattutto ricca di colpi di scena. Due gli eliminati, Gaia ed Esa, che hanno dovuto lasciare per sempre il programma salutando e ringraziando, tra le lacrime, Maria De Filippi, i loro compagni e tutta la produzione. Risate ed emozioni, invece, con i tre giudici Emanuele Filiberto, Stash e Stefano De Martino, che hanno cominciato ad ... Leggi su altranotizia (Di domenica 21 marzo 2021), Pio eprovocanoDe: “Sta per”, ladel conduttore spiazza tutti, ecco come ha risposto., Pio eprovocanoDe: la suaspiazza tutti, cos’è successoLa prima puntata del serale diè stata davvero imperdibile e soprattutto ricca di colpi di scena. Due gli eliminati, Gaia ed Esa, che hanno dovuto lasciare per sempre il programma salutando e ringraziando, tra le lacrime, Maria De Filippi, i loro compagni e tutta la produzione. Risate ed emozioni, invece, con i tre giudici Emanuele Filiberto, Stash eDe, che hanno cominciato ad ...

Advertising

AndreaDianetti : Stefano ha perso 6kg durante lo show di Pio e Amedeo...?? #Amici - zazoomblog : Pio e Amedeo gelano De Martino ad Amici: “Di nuovo papà” lui: “Rischio” - #Amedeo #gelano #Martino #Amici: - lapolemichetta : Pio e Amedeo aka il declino della comicità italiana #amici21 #amici #amici20 #mariadefilippi - zazoomblog : Stefano De Martino in imbarazzo per una battutaccia di Pio e Amedeo ad Amici - #Stefano #Martino #imbarazzo - zazoomblog : Stefano De Martino in imbarazzo per una battutaccia di Pio e Amedeo ad Amici - #Stefano #Martino #imbarazzo… -