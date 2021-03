Amici 20, la prima puntata del serale: tra eliminazioni e colpi di scena (Di domenica 21 marzo 2021) Amici 20: ecco cosa è successo ieri sera tra i ballerini ed i cantanti più amati (ed odiati) della tv Giunge su Canale 5 ed in prima serata la prima puntata del serale di Amici di Maria de Filippi. Vediamo con ordine cosa è successo ieri sera. Ad aprire lo show, ovviamente Queen Mary De Filippi, trasferitasi dallo studio di C’è Posta Per Te a quello di Amici in una settimana esatta. A seguirla i 3 giudici esterni. Come già anticipato qualche giorno fa, quest’anno la giuria è tutta al maschile: Su Stefano De Martino e Stash, ex allievi della scuola, nessuna remora. È il terzo giudice invece a far storcere un po’ il naso: Emanuele Filiberto di Savoia a quanto pare ha una passione sfrenata per i talent (ricordiamo le sue partecipazioni a numerosi programmi), ma ... Leggi su zon (Di domenica 21 marzo 2021)20: ecco cosa è successo ieri sera tra i ballerini ed i cantanti più amati (ed odiati) della tv Giunge su Canale 5 ed inserata ladeldidi Maria de Filippi. Vediamo con ordine cosa è successo ieri sera. Ad aprire lo show, ovviamente Queen Mary De Filippi, trasferitasi dallo studio di C’è Posta Per Te a quello diin una settimana esatta. A seguirla i 3 giudici esterni. Come già anticipato qualche giorno fa, quest’anno la giuria è tutta al maschile: Su Stefano De Martino e Stash, ex allievi della scuola, nessuna remora. È il terzo giudice invece a far storcere un po’ il naso: Emanuele Filiberto di Savoia a quanto pare ha una passione sfrenata per i talent (ricordiamo le sue partecipazioni a numerosi programmi), ma ...

AmiciUfficiale : Sabrina vederti sul palco di Amici è sempre una grandissima emozione!!! Non perdete l'appuntamento con 'Svegliati A… - AmiciUfficiale : La prima puntata del Serale di #Amici20 è stata IN-CRE-DI-BI-LE! Esibizioni spettacolari, sfide pazzesche, due elim… - RobyFacchinetti : Cari amici, buona prima domenica di primavera. Neve, freddo, vento e pioggia ovunque, buona #primavera a tutti? - liviofiorillo : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #20marzo. Amici vola sfiorando il 30% di share in prima serata, il sabato sera di Rai1 piange miseria. La rivinc… - miparlipiano_ : RT @GiuliaSalemi93: Comunque la prima puntata di Amici io non me la perdo mai... e stasera non la guardo da sola ?? Siamo tutti figli di Qu… -