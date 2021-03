Amici 20, boom di ascolti per la prima puntata! (Di domenica 21 marzo 2021) E’ andata in onda ieri la prima puntata della fase serale di Amici 20, il talent che ogni anno da la possibilità a cantanti e ballerini di trasformare la loro passione in una vera e propria professione. Maria De Filippi ieri sera, accompagnata dai professori e dai giudici Emanuele Filiberto, Stefano De Martino e Stash Fiordispino, hanno intrattenuto il pubblico di Canale 5 tra esibizioni e sfide e ad avere la peggio sono stati i cantanti Gaia Di Fusco e Esa Abrate che hanno dovuto abbandonare la Scuola. Per quanto riguarda gli ascolti l’esordio è stato ottimo; a seguire infatti la prima puntata di Amici 20 sono stati ben 6.016.000 milioni di telespettatori con il 28.7% di share. In netto rialzo rialzo rispetto allo scorso anno, dove la prima puntata di Amici 19 aveva ... Leggi su isaechia (Di domenica 21 marzo 2021) E’ andata in onda ieri lapuntata della fase serale di20, il talent che ogni anno da la possibilità a cantanti e ballerini di trasformare la loro passione in una vera e propria professione. Maria De Filippi ieri sera, accompagnata dai professori e dai giudici Emanuele Filiberto, Stefano De Martino e Stash Fiordispino, hanno intrattenuto il pubblico di Canale 5 tra esibizioni e sfide e ad avere la peggio sono stati i cantanti Gaia Di Fusco e Esa Abrate che hanno dovuto abbandonare la Scuola. Per quanto riguarda glil’esordio è stato ottimo; a seguire infatti lapuntata di20 sono stati ben 6.016.000 milioni di telespettatori con il 28.7% di share. In netto rialzo rialzo rispetto allo scorso anno, dove lapuntata di19 aveva ...

Advertising

avrthes : RT @robynspower: Boom per Amici che conquista il sabato sera con 6 milioni e 28.7% di share. Non c'è stato un momento morto e il trash tra… - fernipat_ : RT @cach1276: Amici fa il boom di ascolti nonostante le anticipazioni ma i motivi mi sembrano più che ovvi #amici20 - robynspower : Boom per Amici che conquista il sabato sera con 6 milioni e 28.7% di share. Non c'è stato un momento morto e il tra… - RadioSoap2 : RT @Teleblogmag: Inatteso boom per l'esordio del serale di #Amici20 #Ascoltitv Iscriviti al nostro canale Telegram! - tvzoomitalia : #AscoltiTv 20 marzo: Maria super anche con Amici, doppia In Arte Nino (e il serale 2020). Boom Augias con Milano se… -