Allegri al Club: “Non so se tornerei alla Juventus, addio per diversità di vedute” (Di lunedì 22 marzo 2021) Massimiliano Allegri, intervenuto a Sky Calcio Club, ha parlato ancora una volta del suo addio alla Juventus dopo cinque anni: “Dopo cinque anni alla Juventus, era arrivato il momento naturale per dividerci. diversità di vedute, alla Juventus bisogna vincere. Eravamo d’accordo quasi su tutto, la scelta è stata di Agnelli. Sono rimasto in ottimi rapporti col presidente, anni irripetibili. Alchimia in cui si sono incastrate delle robe e ci siamo divertiti”. Poi parla della sconfitta di oggi dei bianconeri contro il Benevento: “Mi dispiace che oggi abbia perso, bisogna anche dare meriti al Benevento. Vediamo sempre le cose negative, ma parliamo del Benevento che con Inzaghi è stato molto bravo a ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) Massimiliano, intervenuto a Sky Calcio, ha parlato ancora una volta del suodopo cinque anni: “Dopo cinque anni, era arrivato il momento naturale per dividerci.dibisogna vincere. Eravamo d’accordo quasi su tutto, la scelta è stata di Agnelli. Sono rimasto in ottimi rapporti col presidente, anni irripetibili. Alchimia in cui si sono incastrate delle robe e ci siamo divertiti”. Poi parla della sconfitta di oggi dei bianconeri contro il Benevento: “Mi dispiace che oggi abbia perso, bisogna anche dare meriti al Benevento. Vediamo sempre le cose negative, ma parliamo del Benevento che con Inzaghi è stato molto bravo a ...

Ultime Notizie dalla rete : Allegri Club Allegri: 'Provo a fare i cambi, ma sbaglio. Le cazzate...' Commenta per primo Massimiliano Allegri torna a parlare. L'ex allenatore di Milan e Juventus è stato ospite di Sky Calcio Club : ' Non parlo da due anni, spero di non dire cazzate . Ogni tanto provo a vedere qualche partita, mi ...

Allegri allo scoperto: "Ecco perché ho lasciato la Juventus" Massimiliano Allegri parla a Sky Calcio Club: l'ex allenatore della Juventus ospite di Fabio Caressa. Le sue ...

Allegri ospite a Sky Calcio Club: appuntamento dopo Roma-Napoli alle 22.45 Sky Sport Allegri LIVE a Sky Calcio Club: le dichiarazioni del tecnico Massimiliano Allegri parla a Sky Calcio Club: l’ex allenatore della Juventus ospite di Fabio Caressa. Le sue dichiarazioni ...

Allegri: “Il mio futuro? Non so ancora nulla” Il tecnico toscano torna a parlare in televisione, ospite del Club di Fabio Caressa. Le sue parole sulle sue scelte future Torna a parlare a distanza di tempo Max Allegri, ospite al “Club” nel post di ...

