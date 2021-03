Ufficiale: Maita prolunga con il Bari fino al 2024 (Di sabato 20 marzo 2021) Rinnovo in casa Bari: il centrocampista Mattia Maita ha prolungato il proprio contratto con la società pugliese sino al giugno 2024. Questa la nota Ufficiale del club: “SSC Bari rende noto di aver trovato l’accordo per il prolungamento del contratto che lega il centrocampista Mattia Maita alla Società biancorossa, ora in scadenza a giugno 2024. In poco più di un anno sono ben 38 le presenze del duttile centrocampista siciliano con la casacca biancorossa con 2 reti all’attivo“. Foto: sito Bari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 marzo 2021) Rinnovo in casa: il centrocampista Mattiahato il proprio contratto con la società pugliese sino al giugno. Questa la notadel club: “SSCrende noto di aver trovato l’accordo per ilmento del contratto che lega il centrocampista Mattiaalla Società biancorossa, ora in scadenza a giugno. In poco più di un anno sono ben 38 le presenze del duttile centrocampista siciliano con la casacca biancorossa con 2 reti all’attivo“. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

MCalcioNews : Serie C, Bari: ufficiale il rinnovo di Mattia Maita - DiMarzio : #Maita rinnova con il #Bari fino al 2024 - NewsTuttoC : UFFICIALE - Bari, prolungato fino al 2024 il contratto di Maita - HCE__ : RT @sscalciobari: Al Liberati è tutto pronto per #TernanaBari. La formazione ufficiale dei biancorossi Ternana-Bari: (4-3-3): Frattali, Sem… - sscalciobari : Al Liberati è tutto pronto per #TernanaBari. La formazione ufficiale dei biancorossi Ternana-Bari: (4-3-3): Frattal… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Maita Casertana, semaforo rosso per il Bari: 1 - 1 ... Semenzato (28' st Candellone), Di Cesare, Perrotta, Sarzi (41' pt Sabbione), De Risio, Maita, ... Quarto ufficiale: Frascaro della sezione di Firenze. Note: Ammoniti: Hadziosmanovic, Sarzi, Ciriello, ...

Diretta/ Ternana Bari (risultato finale 2 - 1) streaming: ribaltone della capolista! ... scaricando l'applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 ...Primo tempo che si chiude col Bari in vantaggio allo stadio Libero Liberati grazie a un gol di Maita, ...

UFFICIALE: Bari, Mattia Maita rinnova fino al 2024 TUTTO mercato WEB UFFICIALE – Bari, prolungato fino al 2024 il contratto di Maita SSC Bari rende noto di aver trovato l’accordo per il prolungamento del contratto che lega il centrocampista Mattia Maita alla Società biancorossa, ora in scadenza a giugno 2024. In poco più di un anno ...

Una Vita anticipazioni: MAITE e CAMINO fanno l’amore ma… In un primo momento, Maite cercherà quindi di mettere una certa distanza tra lei e Camino allontanandosi da Acacias per qualche giorno (la scusa ufficiale sarà quella di essere dovuta partire ...

... Semenzato (28' st Candellone), Di Cesare, Perrotta, Sarzi (41' pt Sabbione), De Risio,, ... Quarto: Frascaro della sezione di Firenze. Note: Ammoniti: Hadziosmanovic, Sarzi, Ciriello, ...... scaricando l'applicazioneElevensports, broadcasterper tutte le gare dei 3 ...Primo tempo che si chiude col Bari in vantaggio allo stadio Libero Liberati grazie a un gol di, ...SSC Bari rende noto di aver trovato l’accordo per il prolungamento del contratto che lega il centrocampista Mattia Maita alla Società biancorossa, ora in scadenza a giugno 2024. In poco più di un anno ...In un primo momento, Maite cercherà quindi di mettere una certa distanza tra lei e Camino allontanandosi da Acacias per qualche giorno (la scusa ufficiale sarà quella di essere dovuta partire ...