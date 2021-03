Trentino, insulti sessisti dal presidente della Lega a due consigliere passate a Fdi: «Le tr**e restano tr**e» (Di sabato 20 marzo 2021) insulti sessisti dal presidente della Lega Trentino, Alessandro Savoi, nei confronti di due consigliere provinciali in Regione che hanno lasciato il suo partito per passare a Fratelli d’Italia. Savoi ha chiamato Alessia Ambrosi e Katia Rossato «tr**e». Oltre a questo ha insultato anche l’altro consigliere che è fuoriuscito dalla Lega, Daniele Dematté. In un post sui social, Savoi ha scritto: «Nella vita, come nella politica, i leoni restano leoni, i cani restano cani e le tr**e restano tr**e», usando anche i termini come «gente infame» e «traditori». Attualmente, sul suo profilo si ... Leggi su open.online (Di sabato 20 marzo 2021)dal, Alessandro Savoi, nei confronti di dueprovinciali in Regione che hanno lasciato il suo partito per passare a Fratelli d’Italia. Savoi ha chiamato Alessia Ambrosi e Katia Rossato «». Oltre a questo ha insultato anche l’altroche è fuoriuscito dalla, Daniele Dematté. In un post sui social, Savoi ha scritto: «Nella vita, come nella politica, i leonileoni, i canicani e le», usando anche i termini come «gente infame» e «traditori». Attualmente, sul suo profilo si ...

