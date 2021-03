Scuola: Venezia,protesta mamme 'no Dad', oltre 200 in sit in (Di sabato 20 marzo 2021) protesta oggi a Venezia di un comitato di circa 250 "mamme no Dad" che con figli e familiari hanno dato vita ad un sit in nel piazzale davanti alla stazione di Santa Lucia, scandendo slogan contro la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 20 marzo 2021)oggi adi un comitato di circa 250 "no Dad" che con figli e familiari hanno dato vita ad un sit in nel piazzale davanti alla stazione di Santa Lucia, scandendo slogan contro la ...

