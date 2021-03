Sci alpino, startlist gigante donne Lenzerheide: orari, tv, programma, streaming, pettorali italiane (Di sabato 20 marzo 2021) Domenica 21 marzo andrà in scena il gigante femminile di Lenzerheide, ultima gara della Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. Sulle nevi svizzere si conclude questa intensa stagione con l’ultima prova tra le porte larghe. L’Italia vuole chiudere in bellezza con Marta Bassino (già certa della conquista della Sfera di Cristallo di specialità) e Federica Brignone, pronte per una bella sfida finale contro la slovacca Petra Vlhova, con la statunitense Mikaela Shiffrin, con la francese Tessa Worley. Di seguito la startlist, i pettorali di partenza, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del gigante femminile di Lenzerheide, ultima gara della Coppa del Mondo 2021 di sci ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) Domenica 21 marzo andrà in scena ilfemminile di, ultima gara della Coppa del Mondo 2021 di sci. Sulle nevi svizzere si conclude questa intensa stagione con l’ultima prova tra le porte larghe. L’Italia vuole chiudere in bellezza con Marta Bassino (già certa della conquista della Sfera di Cristallo di specialità) e Federica Brignone, pronte per una bella sfida finale contro la slovacca Petra Vlhova, con la statunitense Mikaela Shiffrin, con la francese Tessa Worley. Di seguito la, idi partenza, ildettagliato, l’o d’inizio, il palinsesto tv edelfemminile di, ultima gara della Coppa del Mondo 2021 di sci ...

Advertising

chetempochefa : ?? A 22 anni dal suo ritiro, domani a #CTCF da @fabfazio avremo, per un’intervista in esclusiva, Deborah Compagnoni,… - Eurosport_IT : Vittoria nel gigante a Lenzerheide ? Coppa di specialità ? Coppa del Mondo generale ? Pinturault centra una storic… - sportface2016 : #Gigante femminile #scialpino #Lenzerheide 2021: la start list - FisiTrentino : Altre tre medaglia per Fisi del Trentino ai Campionati Italiani Aspiranti di sci alpino under 16 di Pila. Oro in su… - infoitsport : Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2021: Alexis Pinturault vince la Sfera di Cristallo assoluta e di gigante -