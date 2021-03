Pirlo: “E’ nostro dovere mettere pressione all’Inter” (Di sabato 20 marzo 2021) Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Benevento: Su che cosa ha lavorato questa settimana?“Quella di domani è una gara importante perché viene prima della sosta. Ma ai ragazzi è già stato detto quanto sia importante domani. Sappiamo di affrontare una squadra che verrà qua per fare risultato”. Domani è opportunità di metter pressione all’Inter che non giocherà?“Sì è nostro dovere mettere pressione, abbiamo l’opportunità di avvicinarci però dipenderà da noi”. Ha un’idea sul futuro di Ronaldo?“Ronaldo ha ancora un anno di contratto e quindi siamo felici possa continuare a giocare con noi. A livello tecnico-tattico non abbiamo pensato, siamo ancora nel pieno della stagione. Giusto che pensiamo a fare ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 marzo 2021) Andrea, tecnico della Juventus, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Benevento: Su che cosa ha lavorato questa settimana?“Quella di domani è una gara importante perché viene prima della sosta. Ma ai ragazzi è già stato detto quanto sia importante domani. Sappiamo di affrontare una squadra che verrà qua per fare risultato”. Domani è opportunità di metterche non giocherà?“Sì è, abbiamo l’opportunità di avvicinarci però dipenderà da noi”. Ha un’idea sul futuro di Ronaldo?“Ronaldo ha ancora un anno di contratto e quindi siamo felici possa continuare a giocare con noi. A livello tecnico-tattico non abbiamo pensato, siamo ancora nel pieno della stagione. Giusto che pensiamo a fare ...

Advertising

juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Le italiane non vincono una Coppa Europea da molto tempo, bisogna fare un discorso generale, pr… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «La partita di domani viene prima di una sosta, quindi bisogna stare attenti a non distrarsi. Pe… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Il nostro unico obiettivo, adesso, è fare più punti possibili: per mettere pressione all'Inter… - marrus91 : RT @NonSoloJuve: ??”Potete mettere pressione all’inter?” [Balzarini] ??”Sisinò, è nostro dovere mettere pressione e lo possiamo fare solo vi… - Moixus1970 : RT @juventusfc: ?? @Pirlo_Official: «Le italiane non vincono una Coppa Europea da molto tempo, bisogna fare un discorso generale, progettand… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo nostro Pirlo: "Dobbiamo mettere pressione all'Inter" "E' un nostro dovere mettere pressione all'Inter e lo possiamo fare solo vincendo partita dopo partita. ... Andrea Pirlo chiede alla sua Juve di battere il Benevento per risalire a - 7 dall'Inter che non ...

Pirlo: 'Mettere pressione all'Inter è nostro dovere' Juventus Tutte le notizie sulla squadra

Calcio: Pirlo, 'nostro dovere mettere pressione all'Inter' Metro Juventus, Andrea Pirlo categorico su Cristiano Ronaldo Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo in conferenza stampa ha presentato la partita contro il Benevento: "Il nostro dovere è quello di mettere pressione all'Inter e possiamo farlo solo vincendo ...

Pirlo: "Speriamo di riavere Dybala dopo la sosta. Giocano Kulusevski e Morata" Domani è opportunità di metter pressione all'Inter che non giocherà? "Sì è nostro dovere mettere pressione, abbiamo l'opportunità di avvicinarci però dipenderà da noi". Ha un'idea sul futuro di ...

"E' undovere mettere pressione all'Inter e lo possiamo fare solo vincendo partita dopo partita. ... Andreachiede alla sua Juve di battere il Benevento per risalire a - 7 dall'Inter che non ...Juventus Tutte le notizie sulla squadraIl tecnico della Juventus Andrea Pirlo in conferenza stampa ha presentato la partita contro il Benevento: "Il nostro dovere è quello di mettere pressione all'Inter e possiamo farlo solo vincendo ...Domani è opportunità di metter pressione all'Inter che non giocherà? "Sì è nostro dovere mettere pressione, abbiamo l'opportunità di avvicinarci però dipenderà da noi". Ha un'idea sul futuro di ...