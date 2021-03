Open Arms, chiesto il rinvio a giudizio per Matteo Salvini: ecco l’accusa (Di sabato 20 marzo 2021) La Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per Matteo Salvini nell’ambito del processo relativo al caso Open Arms: l’ex ministro dell’Interno ha spiegato di non essere preoccupato. Credit: Ernesto S. Ruscio/Getty ImagesNella mattina di oggi, sabato 20 marzo, si è svolta nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo la seconda giornata di udienza preliminare del caso Open Arms, che vede imputato l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio del leader della Lega per i reati di sequestro di persona e rifiuti di atti d’ufficio. Il processo è ora aggiornato al 17 aprile prossimo, quando prenderà ... Leggi su ck12 (Di sabato 20 marzo 2021) La Procura di Palermo hailpernell’ambito del processo relativo al caso: l’ex ministro dell’Interno ha spiegato di non essere preoccupato. Credit: Ernesto S. Ruscio/Getty ImagesNella mattina di oggi, sabato 20 marzo, si è svolta nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo la seconda giornata di udienza preliminare del caso, che vede imputato l’ex ministro dell’Interno. La Procura haildel leader della Lega per i reati di sequestro di persona e rifiuti di atti d’ufficio. Il processo è ora aggiornato al 17 aprile prossimo, quando prenderà ...

