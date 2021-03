Napoli, drenaggio di ascesso tonsillare per Lobotka: il comunicato (Di sabato 20 marzo 2021) Il Napoli ha diramato un comunicato ufficiale in merito alle condizioni di salute di Stanislav Lobotka: la nota del club azzurro Il Napoli ha diramato un comunicato ufficiale in merito alle condizioni di salute di Stanislav Lobotka. «Si precisa che Stanislav Lobotka in seguito ad una complicanza di una tonsillite essudativa ha effettuato in mattinata un drenaggio di ascesso tonsillare ed è già rientrato presso il proprio domicilio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Ilha diramato unufficiale in merito alle condizioni di salute di Stanislav: la nota del club azzurro Ilha diramato unufficiale in merito alle condizioni di salute di Stanislav. «Si precisa che Stanislavin seguito ad una complicanza di una tonsillite essudativa ha effettuato in mattinata undied è già rientrato presso il proprio domicilio». Leggi su Calcionews24.com

