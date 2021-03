Mrs. Doubtfire: "Esiste una versione del film vietata ai minori", svela il regista (Di sabato 20 marzo 2021) Il regista di Mrs. Doubtfire, Chris Columbus, ha dichiarato che Esiste una versione vietata ai minori del celebre film interpretato da Robin Williams. Chris Columbus, regista di Mrs. Doubtfire, ha dichiarato che Esiste una versione del film con Robin Williams vietata ai minori. Il regista non ha escluso la possibilità di condividere questo materiale, in futuro, magari in forma di documentario. Era il 1993 quando usciva Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre, uno dei film più popolari e amati del compianto Robin Williams. Intere generazioni si sono divertite e commosse nel vedere fino a che punto Daniel ... Leggi su movieplayer (Di sabato 20 marzo 2021) Ildi Mrs., Chris Columbus, ha dichiarato cheunaaidel celebreinterpretato da Robin Williams. Chris Columbus,di Mrs., ha dichiarato cheunadelcon Robin Williamsai. Ilnon ha escluso la possibilità di condividere questo materiale, in futuro, magari in forma di documentario. Era il 1993 quando usciva Mrs.- Mammo per sempre, uno deipiù popolari e amati del compianto Robin Williams. Intere generazioni si sono divertite e commosse nel vedere fino a che punto Daniel ...

