Mihajlovic | “Primo tempo abbiamo fatto schifo Poi bene | ma non possiamo avere alti e bassi così”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 20 marzo 2021) Sinisa, tecnico del Bologna, ha commentatoai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta in rimonta sul campo del Crotone: “Nel. Nel secondocambiato modulo,messo in campo altri giocatori e ai ragazzi ho detto che se fossimo riusciti a far gol e a non prenderlo la partita non l’avremmo persa e potevamo anche vincerla. Eè stato. I ragazzi quanto hannonelhanno poinel secondo Sono stati bravi a recuperare da 0-2 a 3-2 ealtre tre o quattro occasioni per rendere il ...