LIVE Musetti-Tsitsipas 1-6 3-2, ATP Acapulco in DIRETTA: secondo set convincente dell’italiano (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 SCAMBIO DURISSIMO! Scappa via il recupero di rovescio di Musetti dopo un grande punto giocato da entrambi chiuso con la consueta smorzata del greco. AD-40 Servizio a uscire e smash di Tsitsipas. 40-40 PASSANTE DI Musetti! Serve&volley del greco e rovescio diagonale di Musetti. 40-30 Il greco attacca la rete e chiude con lo smash vincente. 30-30 Musetti intercetta l’angolo e piazza il recupero con il rovescio! 30-15 Servizio e diritto di Tsitsipas ma il nastro porta via l’accelerazione diagonale. 30-0 Di poco largo il diritto dell’azzurro. 15-0 Buona prima del greco. 3-2 Servizio a zero e secondo set da vivere! 40-0 Spettacolo Musetti che disegna il campo con il ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3 SCAMBIO DURISSIMO! Scappa via il recupero di rovescio didopo un grande punto giocato da entrambi chiuso con la consueta smorzata del greco. AD-40 Servizio a uscire e smash di. 40-40 PASSANTE DI! Serve&volley del greco e rovescio diagonale di. 40-30 Il greco attacca la rete e chiude con lo smash vincente. 30-30intercetta l’angolo e piazza il recupero con il rovescio! 30-15 Servizio e diritto dima il nastro porta via l’accelerazione diagonale. 30-0 Di poco largo il diritto dell’azzurro. 15-0 Buona prima del greco. 3-2 Servizio a zero eset da vivere! 40-0 Spettacoloche disegna il campo con il ...

