LIVE Biathlon, Inseguimento Oestersund in DIRETTA: Lukas Hofer a caccia del bis. Laegreid e J. Boe si giocano la Coppa (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.23: Sero di Bormolini, un errore per Giacomel. Al km 3.8 Samuelsson davanti, Hofer a 28?, J. Boe a 34?, T. Boe a 43?, Laegreid a 1'05" 15.22: Samuelsson davanti, secondo Hofer a 25?, J. Boe a 38?, T. Boe a 42?, Laegreid a 59?. Un errore per Windisch a terra: è 31mo a 2? 15.21: Non sbaglia Samuelsson, un errore per Hofer, uno per T. Boe, tre per Fillon Maillet e Desthieux, un errore per Laegreid, non sbaglia J. Boe 15.20: Primo poligono, non grande vento 15.19: Al km 2.1 Hofer e Samuelsson davanti, a 17? T. Boe, a 23? Desthieux e Fillon Maillet, a 35? Laegreid e J. Boe 15.18: Al km 1.3 Hofer e Samuelsson, a 15? T. Boe, a 25? Desthieux e Fillon Maillet, a 35? ...

