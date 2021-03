L’Isola dei Famosi, la gaffe è tremenda: doppio colpo di scena (Di sabato 20 marzo 2021) Ennesima gaffe alL’Isola dei Famosi, a distanza di poche ore la produzione del reality ha pubblicato due comunicato su Instagram, di che si tratta Sul profilo Instagram ufficiale delL’Isola dei… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 20 marzo 2021) Ennesimaaldei, a distanza di poche ore la produzione del reality ha pubblicato due comunicato su Instagram, di che si tratta Sul profilo Instagram ufficiale deldei… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

QuiMediaset_it : Ancora un ottimo risultato per l'Isola dei famosi: supera 3.000.000 di spettatori con il 18% di share #isola - QuiMediaset_it : Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola… - IsolaDeiFamosi : Ci siamo??! Torna l’imperdibile appuntamento del lunedì: STASERA tutti sintonizzati su Canale 5 o in diretta su Med… - marilenagasbar1 : Fatemi capire... Nel nostro governo non ci sono neppure i positivi asintomatici (CIOÈ SANI), nei programmi televisi… - infoitcultura : Ascolti 18 marzo: 2^ puntata L’isola dei famosi, film Carosello Carosone -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Napoli, COVID-19: Ennesima ordinanza di De Luca per limitazioni a spostamenti e trasporti l'eco di caserta