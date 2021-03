Il fendente alla gola e poi la fuga di casa | ma i carabinieri la rintracciano

Advertising

chiara_ansaldi : RT @cristianik1: Ho sempre preferito il dialogo alla polemica, il confronto allo scontro, la leggerezza al fendente. Non cambierò il mio mo… -

Ultime Notizie dalla rete : fendente alla

Qui si sarebbe armata di un coltello e avrebbe colpito la madre con undirettogola . Il compagno della trentacinquenne non si sarebbe accorto di nulla perché pare che in quel momento ...La giovane, studentessa italiana, si trovava in casa insiememamma, una donna romena di ... quando è stata colpita con ilal collo dalla figlia. Prima di agire, l'adolescente avrebbe ...TORINO - Juve e Atalanta regalano un vero show, 3-3, nella 16ª giornata del campionato Primavera. Un punto a testa che porta i bianconeri a 26 punti, a +3 dai nerazzurri. Primo tempo da incubo per la ...La tesi del crimine assolutamente non premeditato è avvalorata dal fatto che il 28enne pare abbia chiamato lui stesso il 118 dopo aver menato un fendente all’addome del genitore in presenza anche ...